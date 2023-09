Foot: la France bien parée en défense

Quand on évoque les Bleus, c'est logiquement le nom de Kylian Mbappé qui vient en premier à l'esprit. Mais si la superstar du PSG aimante tous les regards, les vice-champions du monde ont bien d'autres atouts dans leur sac, à commencer par une arrière-garde qui a pris la bonne habitude de ne rien laisser passer ces derniers mois.

Intraitable depuis le début de l'année et tout proche de se qualifier pour l'Euro-2024, l'équipe de France s'appuie sur une attaque de feu mais aussi sur une défense de fer, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis le Mondial-2022.

Fermé à double tour, le secteur défensif est sans conteste la grande satisfaction du moment pour Didier Deschamps, toujours très sensible à cet aspect. Face aux Irlandais (2-0), jeudi au Parc des Princes, les Français ont ainsi enchaîné un cinquième match d'affilée en conservant leur cage inviolée, malgré une refonte de la charnière centrale avec le forfait d'Ibrahima Konaté.

Qu'importe la configuration, ou les joueurs alignés, les Bleus ont érigé une ligne infranchissable devant leur but. Les retraites internationales de cadres historiques comme celles du gardien et capitaine Hugo Lloris et du défenseur Raphaël Varane à l'issue de la Coupe du monde au Qatar ont été parfaitement digérées, même s'il faudra sans doute attendre des affrontements contre des adversaires plus huppés pour se faire une idée définitive.

"Tout le monde est concentré à la perte du ballon (...). Je ne leur ai jamais demandé de verrouiller. On a surtout cette capacité à bien défendre ensemble", a savouré le sélectionneur.