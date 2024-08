Foot: les Bleus d'Henry écartent l'Argentine pour s'offir une demie

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique de Paris en battant l'Argentine 1-0 vendredi à Bordeaux et affrontera l’Égypte à Lyon lundi pour une place en finale.

Qu'importe: la France a tenu les quelques minutes qui la séparaient de la fin du temps réglementaire et les dix autres ajoutées en temps additionnel.

A la 84e minute de la rencontre en effet, alors que la France menait 1-0, le futur ailier du Bayern Munich, meilleur Français depuis le début du tournoi, a bien cru délivrer définitivement les siens mais son but a été refusé après l'appel à l'assistance vidéo.

Les Français pensaient pourtant s'être mis à l'abri plus tôt: lorsqu'ils ont tous couru vers Michael Olise, coéquipiers, remplaçants, le staff et Thierry Henry en premier lieu. Si les spectateurs du stade de Bordeaux avaient pu se joindre à la mêlée, ils l'auraient sans doute fait également.

- Boulevard -

Philippe LOPEZ

Elle a fait fi des polémiques qui ont entouré la rencontre face à l'Argentine, devenue l'ennemi public numéro un du football français depuis que ses supporters et ses joueurs ont pris la mauvaise habitude d'entonner des chants racistes à l'encontre des joueurs français pour célébrer leurs victoires.

Ainsi, les partenaires d’Alexandre Lacazette n'ont pas dévié de leur objectif annoncé depuis des mois.

Et quarante ans après sa seule et unique médaille obtenue en 1984, la sélection olympique n'a jamais été aussi proche d'en obtenir une seconde, à domicile, et peut décemment espérer aller au bout du tournoi, comme l'avait fait sa glorieuse ainée à Los Angeles.

Les Bleus de Henry, missionné pour cela par Philippe Diallo, le président de la Fédération française, se sont offert un boulevard en écartant lors des quarts, l'Argentine, favorite de la compétition.