La journée du mercato du 01/08: Julien De Sart file au Qatar, le PSG va délier les cordons de la bourse

Selon Fabrizio Romano, le Barça et Olmo auraient un accord pour un contrat de 6 ans. Le club catalan aurait formulé une nouvelle offre de 55 millions d'euros à Leipzig, plus 7 millions de bonus potentiels.

EXCLUSIVE: Barça reach agreement with Dani Olmo on contract until June 2030 and send new official bid!



Details of the new proposal sent to RB Leipzig.



€55m guaranteed.

€4m easy add-ons.

€3m difficult add-ons.



Olmo agree six year deal, he strongly wants Barça. pic.twitter.com/c4rbCi2wFo