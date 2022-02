Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG? Mauricio Pochettino annonce quand le joueur prendra sa décision

La décision de Kylian Mbappé de quitter ou non le Paris SG pour le Real Madrid ne sera pas "conditionnée" par le huitième de finale de Ligue des champions entre les deux clubs (15 février-9 mars), a estimé l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino.

"Je ne crois pas qu'une décision aussi importante sera conditionnée par un match ou une double opposition à élimination directe", a affirmé Pochettino dans un entretien à la radio espagnole Cadena Ser dans la nuit de jeudi à vendredi.

"C'est un garçon intelligent, mature, avec une capacité d'analyse énorme, qui sait très bien ce qu'il veut faire de son avenir, qui a beaucoup de gens dans son entourage qui le conseillent très bien, j'en suis sûr", a continué le technicien argentin.

"Un garçon qui a une empathie et un charisme incroyables", avec qui Pochettino a pu communiquer en espagnol dès son arrivée : "il parle parfaitement anglais et espagnol, et cela rapproche beaucoup. Moi aussi, au début, j'avais du mal à communiquer en français, donc cela a contribué à créer une relation spéciale entre nous".

Arrivé en 2017 en provenance de Monaco pour quelque 180 M EUR, Kylian Mbappé verra son contrat au Paris Saint-Germain expirer le 30 juin. Depuis le 1er janvier, il est libre de négocier une signature en vue de l'été prochain dans un autre club, comme le Real, qui le convoite.

"Je le sens tranquille, concentré pour donner le meilleur pour le PSG. Il faut le respecter, il prendra une décision après le 8e de finale", a insisté Pochettino, tout en disant espérer qu'il ferait "toute sa carrière au PSG".

"Messi arrive dans sa meilleure forme"

Pochettino a aussi fait l'éloge de son compatriote Lionel Messi, arrivé au PSG l'été dernier: "C'est un joueur qui n'apparaît qu'un fois tous les 100 ans dans le football", a encensé "Poche", quatre jours après l'excellente prestation de l'attaquant argentin contre Lille (5-1).

"Il est dans la plénitude de sa carrière, dans son meilleur moment de maturité. Je crois qu'il arrive à la partie décisive de la saison dans sa meilleure forme", a poursuivi l'entraîneur.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va montrer sa meilleure version" contre le Real Madrid, a assuré Pochettino. "La compétition est dans ses gènes (...). Il veut tout gagner, même aux entraînements. C'est son ADN", a conclu Pochettino.