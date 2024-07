Le mercato EN DIRECT: plusieurs Diables Rouges ciblés en Europe, le Standard officialise deux transferts

En direct

Mercato: les infos essentielles du 3 juillet

11h16 Le Standard officialise deux recrues Le Standard a officialisé le transfert de Marko Bulat ce mardi au travers d'un communiqué sur son site Internet. Bulat, milieu défensif, est prêté avec option d'achat par le Dinamo Zagreb. Le club a aussi engagé Grejohn Kyei, un attaquant de 28 ans, libre depuis 2022. 10h54 Deux Diables Rouges ciblés Albert Sambi Lokonga est la priorité du FC Séville, qui pourrait finalement l'accueillir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. De son côté, Aster Vranckx négocie avec la Fiorentina en vue d'un transfert définitif, lui qui rentre dans sa dernière année de contrat à Wolfsburg. 10h38 Orel Mangala est Lyonnais L'Olympique Lyonnais a levé l'option d'achat d'un montant de 23,4 millions d'euros dans le prêt d'Orel Mangala en provenance de Nottingham Forest. Le Diable Rouge rejoint donc définitivement l'OL où il a signé un contrat jusqu'en 2028, a annoncé le club français mardi. Mangala, 26 ans, était arrivé en prêt à Lyon en janvier dernier.

Lire le communiquéhttps://t.co/iya1UeMkjT pic.twitter.com/iUmldivA2G — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2024

Les transferts de Diables Rouges

L'Olympique Lyonnais a levé l'option d'achat d'un montant de 23,4 millions d'euros dans le prêt d'Orel Mangala en provenance de Nottingham Forest. Le Diable Rouge rejoint donc définitivement l'OL où il a signé un contrat jusqu'en 2028, a annoncé le club français mardi.



Selon Gianluca Di Marzio, Aster Vranckx pourrait rejoindre l'Italie et plus précisément la Fiorentina. Une première offre s'apprêterait même à arriver sur le bureau de Wolfsburg, qui n'est pas opposée au départ du Diable Rouge, qui va entrer dans sa dernière année de constrat. Un accord aurait déjà été trouvé entre le club italien et le joueur.