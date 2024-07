La journée du mercato du 2/07: Romelu Lukaku cité dans un grand club italien

La Gazzetta dello Sport annonce que Romelu Lukaku est désormais ciblé par l'AC Milan. Le club italien serait intéressé et aurait déjà sondé la direction de Chelsea, qui réclame 44 millions d'euros pour l'attaquant de 31 ans, qui ne sera plus prêté cette saison.

Albert Sambi Lokonga , un jeune talent belge de 24 ans, pourrait quitter Arsenal, après un prêt réussi à Luton Town. Selon The Athletic, le FC Séville s'intéresse au milieu de terrain et pourrait rapidement passer à l'action.

Le Bayern Munich et Xavi Simons ont trouvé un accord salarial, selon RMC. Le Néerlandais, qui appartient au PSG et sort d'une grande saison à Leipzig, pourrait toucher, primes comprises, jusqu'à 12 millions d'euros par an en Bavière. Reste à discuter avec le PSG, qui n'est pas fermé à l'idée de vendre sa pépité.

La Roma a confirmé ce mardi les départs de Rui Patricio et Leonadro Spinazzola . Ils ne seront pas conservés et sont libres de s'engager où ils le souhaitent.

Et si Manchester City se lançait dans la piste... Joshua Kimmich ? L'Allemand veut, selon Sky Sports et le Daily Star, tenter le coup et rejoindre Pep Guardiola en Angleterre. Reste à savoir ce qu'en pensera le club anglais, alors que la relation entre Kimmich et Guardiola est excellente depuis leur collaboration au Bayern Munich.

Les transferts en Belgique

Selon la Dernière Heure, Mohammed Amoura pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise dans les prochaines semaines. Les négociations sont en cours entre le club bruxellois et Wolfsburg, qui devra cependant mettre plus de 15 millions d'euros sur la table pour l'attirer.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. L'Union Saint-Gilloise peut miser sur la grande saison d'Amoura pour empocher le pactole et se trouver un remplaçant de choix. Ils sont en position de force, alors que son contrat n'expire qu'en 2027.

Le Sporting Charleroi a recruté le gardien Mohamed Koné, a annoncé le club mardi. Koné, qui arrive en provenance du Havre, a signé un contrat de trois ans, avec une année supplémentaire en option. Koné, 22 ans, a rejoint Le Havre en 2020. Il a terminé le dernier championnat en prêt à Dunkerque, où il était arrivé en janvier.

L'Union Saint-Gilloise a annoncé mardi le recrutement de Mohammed Fuseini. L'attaquant ghanéen, 22 ans, arrive en provenance de Sturm Graz, en Autriche. Il a signé jusqu'en 2027, avec une année supplémentaire en option. Fuseini avait rejoint Sturm Graz en 2022. Lors de la dernière saison, il a été prêté au Randers FC, au Danemark, marquant 9 buts en 16 rencontres.