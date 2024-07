"Nous voulions vous rendre fiers": l'émouvante lettre d'excuse d'Orel Mangala après l'élimination des Diables Rouges

Orel Mangala et ses coéquipiers ont quitté le tournoi avec une victoire, un partage et une défaite en phase de poules, terminant deuxième de leur groupe avant de voir leur parcours s'arrêter contre la France. "Cela ne s'est pas terminé comme nous l'avions souhaité, c'est une profonde tristesse, pour moi personnellement, et je sais que l'équipe ressent la même chose."

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, 26 ans, a tenu a retenir du positif de l'aventure belge en Allemagne. "Les mots ne suffiront jamais à expliquer les émotions suscitées par ce résultat, mais je me sens mieux de vous écrire à tous pour essayer", a écrit Mangala, sur ses réseaux sociaux mercredi. "Nous partagions tous une vision du succès avant le tournoi et comprenions à quel point cela serait difficile à réaliser. En passant du temps en groupe, nous avons développé des liens. Sur le terrain, les défis étaient plus difficiles, mais nous restons tous fiers d'avoir tout donné pour cet écusson. Nous voulions vous rendre fiers et un jour, je suis convaincu que nous le ferons. Merci pour tout votre soutien", a signé Orel Mangala, qui disputait son premier Euro.