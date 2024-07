Le mercato EN DIRECT: un club italien fonce sur Lukaku, l'Union s'offre un ancien anderlechtois

Cristiano Ronaldo pourrait prolonger son contrat à Al Nassr, selon les informations de Talk Sport. Le club saoudien rêve de conserver CR7 jusqu'en 2026, qui pourrait être l'année de sa dernière participation en Coupe du Monde.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable . Le club n'a aucune raison de se priver d'un tel monument, sportivement comme financièrement. CR7 y gagnerait en continuant à jouer avant, sans doute, de mettre fin à son aventure dans le football.

Al Nassr renews the contract of Cristiano Ronaldo until 2026. [@AlhazzaMutab] pic.twitter.com/Po6UGEtASR