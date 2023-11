Ligue 1: Lille grimpe à la 4e place, Metz sort de la zone de relégation

Un but de Leny Yoro, défenseur de 17 ans, appelé par le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry, a permis aux "Dogues" lillois de doubler Reims (5e), battu samedi par le nouveau leader, le Paris Saint-Germain (3-0).

Lille s'est emparé de la 4e place de la Ligue 1 même en étant tenu en échec par Toulouse (1-1), dimanche pour la 12e journée où Metz s'est imposé devant Nantes (3-1) et sort de la zone de relégation.

Mais après leur exploit contre Liverpool (3-2) en Ligue Europa, les "Violets" ont égalisé par leur homme en forme Thijs Dallinga. Le Néerlandais, qui n'avait marqué qu'un but lors des six premières journées, en a depuis signé trois en coupe d'Europe et quatre en L1.

Dans le bas du classement, Metz a quitté la place de barragiste (16e) en s'offrant contre Nantes (3-1) sa première victoire depuis le 16 septembre, avec notamment les premiers buts en Ligue 1 de l'international algérien Kevin van den Kerkhof et de Simon Elisor.

Chez les "Canaris", Moses Simon a brièvement égalisé mais n'a pas empêché la troisième défaite consécutive de son équipe, aggravée par un nouveau but signé du Suédois Joel Asoro.