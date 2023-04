Lois, futur prince d'Angleterre ? Openda aurait tapé dans l'oeil d'un géant du football anglais

Lois Openda est en feu cette saison. Auteur de 17 buts cette saison en championnat avec le RC Lens et accessoirement élu joueur du mois de mars en Ligue 1, le Diable Rouge a attiré l'oeil des grandes écuries européennes.

Toujours en course pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec le club nordiste, Openda pourrait bien participer à la plus grande des compétitions, mais peut-être pas avec la tunique Sang et Or.