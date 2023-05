Une page du football se tourne: Sergio Busquets annonce son départ du FC Barcelone dans une vidéo poignante

Sergio Busquets revient sur son aventure au sein du club. "Je n'y aurais pas cru si vous m'aviez dit, quand j'étais un jeune joueur, que je jouerai 15 saisons pour le meilleur club du monde. Le club de ma vie, le club dont j'ai été fan, membre, joueur, capitaine et pour qui j'ai disputé plus de 700 matchs." Il continue "Cela a été un honneur, un rêve, une fierté... Toute bonne chose a une fin. Cela n'a pas été une décision facile mais je pense que le moment est venu". Il procède ensuite à des remerciements, envers les joueurs, le staff, les employés, et les fans. Il conclut en affirmant qu'"être fan du Barca est la meilleure chose qu'il soit".

La vidéo comporte des images d'archive, du parcours de Busquets en équipe de jeunes jusqu'en équipe professionnelle, et des nombreux titres remportés.

En effet, "Busi" quitte le Barça après avoir tout remporté avec et avoir marqué l'histoire du club catalan, et celle du football. Il n'a pas dit quelle serait la suite pour lui, mais les rumeurs l'envoient en Arabie Saoudite, afin de retrouver un certain... Lionel Messi. En attendant, il lui reste encore quelques matchs à disputer sous le maillot des Blaugranas, l'émotion sera certainement au rendez-vous lors des prochaines et dernières échéances au Camp Nou.