L'Antwerp favori d'une finale face à un Malines sans pression

L'Antwerp et Malines vont s'affronter en finale de la Coupe de Belgique dimanche au stade Roi Baudouin à 14h30 à Bruxelles. Une finale où les Anversois partiront avec l'étiquette de favori face à des Malinois déterminés à déjouer les pronostics.

Pour tenter de remporter leur quatrième Coupe de Belgique après 1955, 1992 et 2020, l'Antwerp tentera de s'inspirer de la finale remportée en 1992 face à Malines. Le 'Great Old' s'était alors imposé lors de la séance de tirs au but après un score de 2-2 au terme des prolongations.

À trois jours de la réception de l'Union Saint-Gilloise pour la première journée des Champions Playoffs mercredi, les Anversois auront l'occasion de faire le plein de confiance avant de partir à la recherche d'un premier titre de champion de Belgique depuis 1957. "Nous sommes uniquement concentrés sur la finale et nous nous sommes préparés comme d'habitude. Il y a un trophée en jeu et les joueurs sont prêts", a assuré l'entraîneur anversois Mark van Bommel samedi en conférence de presse.