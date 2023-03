"Le foot belge a profité pendant longtemps de l'Euro espoirs 2007", souligne Mathijssen

La Belgique avait atteint les demi-finales de l'Euro espoirs 2007, décrochant ainsi son ticket pour les Jeux Olympiques 2008 de Pékin, où les joueurs de Jean-François De Sart s'étaient classés quatrièmes. La Belgique avait ensuite dû attendre l'Euro 2019 pour disputer à nouveau un championnat d'Europe U21. Mais l'aventure s'était soldée par trois défaites en trois matchs. "Cela fait quinze ans que la Belgique n'a plus gagné un match dans un tournoi U21. Ce sera ça le premier challenge", a expliqué Mathijssen. "Le deuxième, ce sera d'essayer de gagner un deuxième match et d'ainsi être qualifié pour les quarts de finale. Et une fois que tu es là, l'enjeu devient les Jeux Olympiques. Et là... je n'ose plus y penser", a souri Mathijssen. "Il ne faut pas oublier que le football belge a profité pendant douze ans, peut-être même plus, de la dernière victoire à un Euro U21 et de la qualification aux Jeux. Nous montrons parfois les noms qui jouaient dans cette équipe aux joueurs. Se dire 'maintenant c'est à nous' peut être une motivation pour eux."

La Belgique rencontrera également la Géorgie, pays hôte, et le Portugal. "Nous sommes dans un groupe difficile, peut-être le plus difficile, mais le premier match ne sera pas tout ou rien", pense Mathijssen.

Les Belges effectueront un stage en Espagne du 21 au 28 mars, où ils affronteront la République tchèque le 24 et le Japon le 27.