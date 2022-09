Victoire historique du FC Bruges: Carl Hoefkens s'exprime après la prestation brillante de ses joueurs (vidéo)

C’est une prestation historique qu’a livrée le Club de Bruges mardi soir sur la pelouse de Porto. Les Brugeois sont la première équipe belge à signer un 6 points sur 6 lors des deux premières journées de Ligues des Champions, sont la première équipe belge à s’imposer au stade de Porto et cerise sur le gâteau : ils sont seuls en tête de leur groupe.

Malgré tout cela, le coach des Brugeois veut rester calme. "Je continue de dire qu’on fait ça match par match", clame Carl Hoefkens.

"Avant le match de Leverkusen et avant le match de Porto, j’ai dit à mes joueurs que si on a le ballon, on veut jouer et bien jouer. On savait que Porto voulait faire la même chose donc je suis très fier de mes joueurs et qu’ils aient réussi à faire comme on avait dit", ajoute-t-il.