L'AC Milan résiste à la furia napolitaine et s'avance vers les demi-finales de la Ligue des Champions

Privés de Kim Min-jae et André-Frank Zambo Anguissa, tous deux suspendus, ainsi que de Giovanni Simeone, blessé : ce sont des Napolitains déforcés qui se sont présentés face à l'AC Milan. Heureusement, Osimhen faisait son grand retour en tant que titulaire après plusieurs matchs manqués sur blessure.

C’est plein de confiance que l'AC Milan se rendait à Naples lors du quart de finale retour en Ligue des Champions. Il faut dire que le dernier déplacement milanais en terre napolitaine s'était très bien déroulé, avec une large victoire 0-4 en championnat italien début avril. Et lors du quart de finale aller en Ligue des Champions, les Rossoneri se sont imposés par le plus petit écart chez eux, à Milan.

Quelques minutes plus tard, Olivier Giroud a eu l'occasion de se rattraper. Après un beau contrôle orienté dans la surface, il s'est retourné et a tiré, mais là encore il aurait pu faire mieux. Cette frappe trop centrée n'a pas mis en difficulté le gardien napolitain.

À la 36e, Lozano déborde et pénètre dans la surface milanaise. Il est taclé par Leao, qui touche le ballon de justesse. Après une intervention du VAR, l'arbitre n'a pas octroyé de pénalty. Véritable coup de massue pour Naples, qui a concédé le but du break juste avant le repos. Giroud n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond après une action solitaire phénoménale de Leao sur le flanc gauche, bien inspiré dans le stade Diego Maradona.

Un but trop tardif