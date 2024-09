Real Madrid-Stuttgart EN DIRECT: Courtois et les cadres du Real sont là pour la rentrée de la Ligue des Champions

On le rappelle, cette Ligue des Champions adopte aussi un nouveau format. On fait le point sur ce que cela change par rapport aux saisons précédentes.

Il y a 38 joueurs belges engagés en Ligue des Champions cette saison. De nombreux Diables Rouges, bien sûr, mais aussi de jeunes promesses. On fait le point juste ici.

Unsere Startfür das @ChampionsLeague -Spiel gegen @realmadrid ! 33 Nübel – 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 8 Millot, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 27 Führich, 29 Rouault #VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #RMAVfB pic.twitter.com/n63GMUHKZR

Du côté de Stuttgart, le onze a été quelque peu modifié par rapport aux derniers matchs joués en Allemagne. Défensivement, deux changements à signaler, avec les titularisations de Rouault et Vagnoman, ce qui renvoie Stenzel et Chase sur le banc. Führich est aussi titulaire alors que Rieder est sur le banc.

19h56

Aucune surprise à Madrid

La composition du Real Madrid ne surprendra pas grand monde. Thibaut Courtois est évidemment présent, comme le quatuor de rêve devant, avec Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrygo. Sur le banc, on notera les présences de Modric, Arda Güler et Endrick par exemple.