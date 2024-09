Ligue des champions: la Juventus impressionne pour son grand retour européen

A l'image du premier but (21e), une superbe frappe enroulée en pleine lucarne du prodige turc Kenan Yildiz qui disputait à 19 ans son premier match en C1, la Juve revigorée par Thiago Motta, arrivé cet été en provenance de Bologne, n'a pas froid aux yeux et peut viser haut, en Europe, comme en Serie A.

Il ne leur a fallu que sept minutes pour ajouter un troisième but grâce à Nico Gonzalez (52e), oublié par une défense néerlandaise aux abois et idéalement lancé par Vlahovic.

Fort de cette confortable avance, Motta a pu faire tourner son effectif, avec notamment l'entrée de Thuram, pour ses débuts en Ligue des champions, et la sortie sous les applaudissements nourris de l'Allianz Stadium de Yildiz, symbole d'une Juve rajeunie et ambitieuse.

Dans le temps additionnel, le sursaut néerlandais observé dans le dernier quart d'heure s'est matérialisé par un but d'Ismael Saibari (90+3e), le premier encaissé cette saison par la "Vieille Dame".

Un but qui a fortement déplu à Motta: "Le résultat est intéressant et on peut être satisfait, mais on a bien joué par moments, pas pendant tout le match. Il faudra hausser notre niveau de jeu et le garder pendant 90 minutes", a-t-il analysé.