C1: le PSG lance contre Gérone une campagne incertaine

Le Paris SG lance mercredi contre Gérone (21h00) une campagne de Ligue des champions qui s'annonce difficile et incertaine avec son programme relevé dans un nouveau format, et une équipe jeune et sans grande star après le départ de Kylian Mbappé.

Jusqu'ici tout va bien, avec quatre victoires convaincantes en quatre matches de Ligue 1, une pluie de buts marqués par un éventail de joueurs et une identité de jeu plus cohérente et stable que la saison précédente.