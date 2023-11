Louvain large vainqueur d'Elene Grotenberge, équipe de 5e division, en 16e de finale

L'Israélien Raz Shlomo a marqué le premier but après 11 minutes et OHL a enfoncé le clou à deux reprises en première période, par l'intermédiaire de Florian Miguel (24e) et Mathieu Maertens (41e). En seconde période, deux nouveaux buts ont été inscrits par Ezechiel Banzuzi (72e) et Konan Ndri (77e).

Les seizièmes de finale se poursuivent dans la soirée avec Dender-Courtrai, Patro Eisden-La Gantoise (19h), Beveren-Westerlo, RWDM-ROC Charleroi (20h), Standard-Harelbeke (20h30) et Beerschot-Club Bruges (20h45). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu jeudi à 17h30.