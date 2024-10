Christian Benteke inscrit un nouveau but et DC United s'impose à New England Revolution

Christian Benteke a encore trouvé le chemin des filets dans le championnat MLS (Major League Soccer) nord-américain, samedi. L'ancien Diable Rouge a inscrit un but pour la 3e fois en autant de rencontres et son club DC United s'est imposé 1-2 sur le terrain de New England Revolution.

Le leader à l'Est, Inter Miami a débuté le match à Toronto sans Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez mais s'est imposé de justesse dans le temps additionnel (90e+3) grâce à Leonardo Campana (0-1).

Dante Vanzeir et son club des New York Red Bulls se sont inclinés à Atlanta United (2-1). Vanzeir a cédé sa place à l'heure de jeu alors que le score était encore vierge.

Au classement, Inter Miami est assuré de terminer premier de la phase régulière à l'Est. Il compte 71 points, 11 d'avance sur le champion en titre Colombus Crew, deuxième. New York RB et DC United occupent les 7e et 8e places avec respectivement 47 et 40 points. Les New-yorkais sont qualifiés pour les playoffs.