Ralf Rangnick ne rejoindra pas le Bayern et restera sélectionneur de l'Autriche

Rangnick, 65 ans, avait confirmé la semaine dernière avoir eu des discussions avec le club bavarois pour remplacer Thomas Tuchel qui quittera l'Allianz Arena à la fin de la saison. L'entraîneur allemand restera donc à la tête de l'Autriche qu'il a qualifié pour l'Euro en terminant deuxième du groupe de qualification derrière la Belgique.

"Être le sélectionneur de l'Autriche me procure énormément de plaisir et je suis déterminé à poursuivre avec succès sur la voie que j'ai empruntée. Je tiens à préciser que ce n'est pas un choix contre le Bayern mais une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous sommes concentrés sur l'Euro où nous allons tout faire pour aller le plus loin possible", a déclaré Rangnick, cité dans le communiqué.