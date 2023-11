Sergio Conceicao et Porto veulent "se rapprocher de leur objectif" face à l'Antwerp

À la tête de Porto depuis 2017, l'ancien joueur du Standard est conscient que son équipe peut faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de victoire mardi. "Nous accordons la même importance à chaque rencontre. Nous voulons gagner pour nous rapprocher de notre objectif, à savoir les huitièmes de finale. J'ai une entière confiance envers les joueurs à ma disposition."

Lors du match aller à l'Antwerp, Porto avait été bousculé en première période avant d'inverser très nettement la tendance après le repos pour s'imposer 1-4. Néanmoins, Sergio Conceicao s'attend à un match différent à l'Estadio do Dragao. "Le match à Anvers fait office de référence, mais je m'attends à un tout autre match. Ce sera à nous de prendre le match en mains et de gagner. Nous devrons travailler dur, les buts et les victoires suivront."