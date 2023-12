Trois jours après Man City, Aston Villa surprend aussi Arsenal, Leipzig bat Dortmund

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le capitaine John Mcginn, trouvé en retrait par Leon Bailey après une course à droite (7e). Pour Villa, Tielemans a débuté le match et a été remplacé à la 56e minute. Dendoncker est entré en jeu dix minutes plus tard (66e). Leandro Trossard n'était pas dans le onze de départ de Mikel Arteta mais a remplacé Gabriel Martinelli en seconde période (70e).

Aston Villa, 3e, compte 35 points, à une longueur d'Arsenal, 2e, et à deux de Liverpool, premier depuis sa victoire en début d'après-midi à Crystal Palace (1-2).