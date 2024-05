Udinese, avec Kabasele sur le banc, réalise la bonne opération à Lecce

L'équipe du Frioul, où Christian Kabasele est demeuré sur le banc, n'avait plus connu la victoire depuis huit matchs et son succès 1-2 à la Lazio le 11 mars.

Udinese quitte la zone rouge et remonte à la 15e place du classement avec 33 points, un de plus qu'Empoli (32) désormais 18e et dernier relégué. Sassuolo, 19e (29), Frosinone, 17e (32), Cagliari, 16e (33) et Hellas Vérone, 14e (34), voire Lecce, 13e (37) sont encore concernés par la lutte pour le maintien alors qu'il reste deux journées de championnat. Salernitana, 20e (16), est déjà condamné à la Serie B.