Antonio Félix Da Costa remporte la deuxième manche à Shanghaï, Stoffel Vandoorne finit 6e

Après la première course du week-end qu'il a achevée à la 9e place samedi, Vandoorne a réussi ses qualifications pour partir 2e sur la grille de départ dimanche. Il a cependant perdu quatre rangs, dépassé par Da Costa, Nato et les Jaguar des Néo-Zélandais Nick Cassidy et Mitch Evans, 4e et 5e.

L'Allemand Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) a connu une crevaison et a été contrat à emprunter la voie ds stands pendant la course, terminant à la 20e place. Il cède d'autant plus de terrain à Nick Cassidy, qui conforte son avance au championnat du monde des pilotes. Avec 167 points, le leader a 25 unités d'avance sur Wehrlein (142 points) et 35 sur Mitch Evans (132 points). Stoffel Vandoorne (53 points) est 9e.