Amane Beriso Shankule titrée sur le marathon, doublé éthiopien avec Gebreslase 2e

Quatre Ethiopiennes, Shankule, Gebreslase, Yalemzerf Yehualaw et Tsehay Gemechu sortaient d'un groupe de six, qui comprenait aussi Kényane Rosemary Wanjiru et l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter, entre le 33e et le 34e km. Gemeshu devait rapidement couper son effort, laissant ses trois compatriotes à l'avant.

Shankule s'isolait en tête trois kilomètres plus loin pour filer, à 31 ans, vers son premier titre mondial. Cette année, elle avait pris la deuxième place du marathon de Boston. Elle franchissait la ligne après 2 heures, 24 minutes et 23 secondes.