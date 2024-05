Athlétisme: Forfait pour les Jeux, Yulimar Rojas veut égaler le record de titres mondiaux

"Je veux me rétablir pas à pas, lentement mais sûrement, et penser à l'année prochaine. Ce sera une année très importante pour moi, qui aura un air différent: le retour de Yulimar Rojas, le retour de la reine ! J'ai hâte d'y être", a-t-elle poursuivi.

Les championnats du monde en salle auront lieu à Nanjing, en Chine (mars), et les championnats du monde en plein air à Tokyo (septembre).

Avec sept titres mondiaux, quatre en plein air (2017, 2019, 2022 et 2023) et trois en salle (2016, 2018 et 2022), elle veut égaler le légendaire cubain Ivan Pedroso, son entraîneur et ses neuf médailles en or à la longueur: quatre en plein air (1995, 1997, 1999 et 2001) et cinq en salle (1993, 1995, 1997, 1999 et 2001) à la longueur, en plus de son titre olympique à Sydney-2008.