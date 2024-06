Journée difficile pour Thomas Detry, qui passe de la 2e à la 16e place à l'US Open de golf

Le Bruxellois de 31 ans, qui a joué son meilleur golf le deuxième jour avec des coups précis et un putting sublime, a connu un faux départ avec un bogey et un double bogey sur ses deux premiers trous. Après un birdie sur le cinquième (par-5), il a dû encaisser trois autres bogeys sur ses neuf premiers trous. Un birdie a suivi au dixième, cependant suivi de deux autres bogeys sur ses huit derniers trous.

Thomas Detry a finalement eu besoin de neuf coups de plus que lors de son deuxième tour et a perdu 14 places.

Avec son score total de 212 coups, soit deux de plus que le par, il compte neuf coups de plus que l'Américain Bryson DeChambeau, qui avait inscrit l'US Open à son palmarès il y a quatre ans. Juste derrière lui, on retrouve, avec trois coups de plus, un trio composé de l'Américain Patrick Cantlay, du Français Matthieu Pavon et de l'Irlandais Rory McIlroy, qui s'était montré le meilleur en 2011.