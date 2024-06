Athlétisme: pas de marge pour Mayer, qui a repris son décathlon au ralenti

Dans la troisième et dernière série, Mayer a bouclé sa course en 14 sec 29 (vent nul), très loin de ses standards dans la spécialité.

Il a ensuite lancé le disque à 48,53 m. Seul l'Allemand Niklas Kaul, champion d'Europe en titre, l'a devancé dans cet exercice.

Après sept des dix épreuves, le double champion du monde (2017 et 2022) et double vice-champion olympique (2016 et 2021), qui aborde le décathlon romain comme sa "dernière chance" de qualification pour les JO-2024, totalise 6.007 points. Ce qui ne lui accorde aucune marge sur les minima olympiques fixés à 8.460 points, son objectif N.1 de la compétition européenne.

Même s'il ne les atteignait pas mardi soir, les points acquis au classement mondial au bout de son décathlon dans la capitale italienne pourraient tout de même lui permettre d'obtenir un des 24 dossards à attribuer.