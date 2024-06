Finale NBA: 18e titre record pour Boston, triomphe de la génération Tatum/Brown

La tête dans les mains, le sourire béat, les larmes aux yeux, Jayson Tatum a savouré les derniers instants d'une rencontre dominée de bout en bout (106-88) qui le fait entrer dans l'histoire de la NBA, et permet aux Celtics de devancer les rivaux ancestraux des Los Angeles Lakers (17 titres) et reprendre le leadership des grandes franchises NBA.

Boston a en effet habillé de vert des équipes restées dans les mémoires, menées par des légendes du jeu, dont le pionnier Bill Russell, conquérant du premier titre en 1957 et de dix autres bagues jusqu'en 1969, John Havlicek (huit titres dont les deux suivants en 1974 et 1976), puis Larry Bird (titres en 1981, 1984 et 1986) avant de ralentir à l'heure de la NBA moderne.

Le trio Kevin Garnett/Paul Pierce/Ray Allen avait offert le dernier trophée en 2008 avant que la franchise au trèfle n'entame sa reconstruction récente avec deux joueurs N.3 de la draft: Jaylen Brown (27 ans) en 2016 et Jayson Tatum (26 ans) en 2017.

- "Faire partie de l'histoire" -