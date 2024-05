"Ce sera un long été, il faudra s'améliorer de match en match", pour Cédric Charlier

Choisi comme 'Homme du match' par la FIH après la nette victoire 4-1 des Red Lions sur l'Inde, Cédric Charlier avait retrouvé le sourire, jeudi soir à sa sortie de terrain, à la Wilrijkseplein d'Anvers. Le vétéran des champions olympiques, du monde et d'Europe, 36 ans, n'a pas perdu de sa vivacité et puissance de tir dans le cercle adverse.

Auteur du 2e but belge face à la 5e nation mondiale, l'attaquant du Racing a retrouvé ses marques avec les Lions. "C'est toujours comme cela quand nous n'avons plus joué ensemble depuis quelque temps. Nous avons besoin de quelques matchs pour retrouver le rythme. Hier (mercredi), c'était le cas, disons-le franchement: une mauvaise performance. Aujourd'hui, vous avez vu une équipe belge qui était désireuse de mettre la pression avec beaucoup d'agressivité", a commenté le Bruxellois, privé d'un doublé, après que son tir, devant asseoir la victoire belge à 4-1, ait été non validé par l'arbitre ne lui ayant pas accordé un avantage.

"Je suis heureux qu'Alex (Hendrickx) ait marqué ce doublé à ma place. Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que l'été s'annonce long. Il faudra être meilleurs d'un match à l'autre. Nous sommes actuellement dans un processus de développement et sommes impatients de nous améliorer."