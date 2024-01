Filou Ostende se sépare du pivot Ilimane Diop

Le club de basket-ball d'Ostende a fait ses adieux à Ilimane Diop, le défenseur central sénégalo-espagnol de 28 ans et de 2m11 qui avait rejoint l'équipe côtière au début du mois d'octobre. Diop rejoint Lenovo Tenerife, 7e du championnat espagnol qui versera une indemnité de rachat limitée à Ostende.

Diop a marqué 8,4 points et pris 6,2 rebonds en moyenne par match dans la ligue BNXT. En Ligue des Champions, ses statistiques sont légèrement inférieures : 6,4 points et 4,6 rebonds par match. Il a joué son meilleur match à domicile contre Louvain. Il a alors marqué 17 points (5 sur 6 tirs à deux points et 7 sur 8 lancers francs).

Ostende était le premier club de Diop en dehors de l'Espagne et il retourne maintenant en Liga Endesa. "Nous ne voulions pas le priver de cette opportunité pour Ili", a déclaré le club d'Ostende à Belga.