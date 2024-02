Hanne Desmet 2e sur 500 m à Gdansk, Stijn Desmet 5e du 1500 m, la Belgique 4e du relais

Chez les messieurs, Stijn Desmet a terminé 5e de la finale du 1500 m en 2:16.405. La victoire est revenue au Canadien Pascal Dion (2:16.060), accompagné sur le podium par le Sud-Coréen Sungwoo Jang (2:16.087) et le Néerlandais Friso Emonds (2:16.178).

Hanne et Stijn Desmet ont aussi pris part au relais mixte avec Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere. Au terme des 2 km de course, l'équipe belge a pris la 4e et dernière place de la finale A en 2:42.333, derrière les Pays-Bas, vainqueurs en 2:40.737, la Corée du Sud et le Canada.