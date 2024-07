Karin Donckers frappe fort avec Leipheimer pour ouvrir le concours complet

Dans le cadre somptueux du Château de Versailles, la doyenne de la délégation belge, pour ses 7es Jeux Olympiques (un record belge égalé) a bien exécuté son programme bouclé avec 26.6 points. "Je suis très contente, ça s'est très bien passé et l'exécution de Leipheimer a été très bonne. On a pu faire tous nos mouvements et figures en trois minutes", a expliqué la cavalière anversoise, ravie, malgré la pluie.

"Cela n'a pas trop d'influence pour le dressage. Il faut juste rester bien concentré sur la piste. Il y avait du monde dans les tribunes, beaucoup de gens avec des parapluies, mais elles sont assez éloignées de la piste. L'important reste la concentration. Et Leipheimer est bien resté dans sa bulle. Je suis vraiment très contente. Le cadre est magnifique et cela aide aussi pour le bien-être du cheval. On peut bien se préparer et le cheval est à l'aise pour les entraînements aussi."