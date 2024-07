Tom Boon "vraiment très heureux" d'être le premier buteur des Red Lions à Paris

"On a joué un assez bon match. On a eu la possession de la balle pendant la majorité de la rencontre et on a su se créer plusieurs occasions, mais je pense que leur gardien a été exceptionnel aujourd'hui. Pour le reste, on mérite notre victoire", a commenté Tom Boon, premier buteur du tournoi pour les Red Lions, aux organisateurs. "Je suis vraiment très heureux de marquer ce premier but. Avec un peu de chance, c'est vrai, je dois l'avouer."

L'autre buteur du jour au stade Yves-du-Manoir, Alexander Hendrickx, estimait que l'entrée en matière des Red Lions "a été bonne. C'est un bon score, on ne prend pas de but et on ne concède même pas trop d'occasions. Pour moi, oui c'est toujours bien de marquer dès le premier match, ça met en confiance pour la suite. L'Irlande l'avait emporté lors des matchs de Pro League, mais nous n'étions pas encore à notre pic de forme. Ici, ce sont les Jeux. Il y a plus d'énergie, de pression, de tactiques et nous sommes mieux. Mentalement, c'est très différent. Ce n'était peut-être pas notre meilleur match, mais c'est logique aussi parce que nous voulons grandir au fil du tournoi et progresser match après match. Mais c'est une bonne base pour commencer".