L'Allemagne remporte la première manche de la Ligue des Nations, la Belgique dernière

L'Allemagne a remporté la première manche de la Ligue des Nations de saut d'obstacles, dimanche à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le nouveau format de la compétition comporte quatre épreuves et une finale et est reservée aux dix meilleures nations.

L'Allemagne a terminé en tête devant l'Irlande et la Suède, championne olympique. L'équipe belge de saut d'obstacles s'est classée dernière.

Koen Vereecke (Lector vd Bisschop) était en tête de l'épreuve mais a commis deux fautes sur le même obstacle et a été exclu. Abdel Saïd (Bonne Amie) a commis une faute sur le premier obstacle et dans la sortie du triple saut. Wilm Vermeir et IQ van 't Steentje, pressentis pour les Jeux Olympiques de Paris, ont fait une faute sur le fossé et dans le double saut qui a suivi. Seul le dernier cavalier de l'équipe, Gregory Wathelet (Ace of Hearts), a terminé sans faute. Cela n'a pas suffi pour figurer parmi les huit premières nations et donc passer le premier tour.