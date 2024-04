Les Clippers déroulent contre Dallas, Boston impérial contre Miami

Dans un match à sens unique, les Clippers ont dominé les Mavericks de bout en bout en comptant déjà 26 points d'avance au repos (56-30). James Harden (28 points) et Paul George (22 points) ont continué d'appuyer sur l'accélérateur en seconde période tandis que Luka Doncic (33 points) et Kyrie Irving (31 points) ont été trop esseulés côté texan. La deuxième manche est prévue dans la nuit de mardi à mercredi en Belgique.

À l'Est, Boston, qui a terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de toute la ligue, n'a pas manqué son entrée en matière face à Miami. Jayson Tatum, auteur d'un triple double avec 23 points, 10 rebonds et 10 assists, et ses équipiers ont rapidement pris le Heat, privé de Jimmy Butler, à la gorge pour mener 1-0 avant la deuxième manche dans la nuit de mercredi à jeudi.

Milwaukee n'a également pas loupé son départ avec une victoire 109-94 contre Indiana. En l'absence de Giannis Antetokounmpo blessé, Damian Lillard a pris les choses en main pour les Bucks avec 35 points. Côté Pacers, Pascal Siakam a été trop esseulé avec 36 points.