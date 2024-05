Limburg United récupère in extremis la troisième place avant les play-offs

En Elite Gold, ce vendredi a également vu les succès d'Ostende (103-61 face à Groningen) et de Liège (86-70 face à BAL Weert) tandis qu'Anvers était battu sur le fil à domicile par Den Bosch (76-77) dans un duel pour l'honneur et la seconde place générale.

Au classement final, Ostende (39 points) termine premier devant Den Bosch et Anvers (34 pts), Leiden, Limburg United et Charleroi (33 pts), Liège (32 pts), Zwolle et Groningen (28 pts) et enfin BAL Weert (26 pts).