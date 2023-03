Les Red Lions ont repris l'entraînement avec l'Euro de Mönchengladbach en point de mire

Un mois et demi après leur dernière finale de Coupe du monde, perdue aux shoot-outs (3-3; 4-5 SO) devant l'Allemagne, les Red Lions ont repris le chemin de l'entraînement, lundi à Anvers, avec en point de mire les prochains championnats d'Europe de Mönchengladbach (18-27/08). Michel van den Heuvel, le sélectionneur néerlandais de la Belgique y a convié quatre nouveaux visages, formant ainsi un noyau de 27 joueurs en préparation à l'Euro, où le vainqueur décrochera le 1er ticket qualificatif pour Paris 2024.

"Arno Van Dessel (Herakles), Nelson Onana (Braxgata), Tobias Biekens (Braxgata) et Thomas Crols (Dragons) rejoignent définitivement le noyau de l'équipe dont sortira la sélection pour l'Euro", a indiqué la fédération belge de hockey (ARBH) lundi. "Après leur médaille d'argent à la Coupe du monde en Inde, le sélectionneur national Michel van den Heuvel a donné quelques semaines de repos aux Red Lions pour se ressourcer et renouer avec leur club avant le début du deuxième tour de la compétition."

Si Van Dessel et Onana avaient déjà effectué quelques piges avec les champions olympiques, il s'agit d'une première pour Biekens et Crols. "Je suis enthousiasmé par ce que j'ai vu de ces quatre joueurs au cours des six à douze derniers mois", déclare Michel van den Heuvel. "Arno est un milieu de terrain de grande qualité qui s'entraînait déjà avec nous avant la Coupe du monde, tandis que Tobias a été très bon lors de la dernière Coupe du monde junior. Nelson est un excellent athlète que nous connaissons et suivons depuis un certain temps déjà et Thomas est un talent pour l'avenir."

Les Red Lions, actuellement 6e du classement de la Hockey Pro League après seulement quatre matchs, reprendront la compétition seulement à partir du 26 mai, à Londres, avec des doubles confrontations contre la Grande-Bretagne et l'Inde.