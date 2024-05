Les Red Panthers battent à nouveau les Etats-Unis et réussissent un 4/4 à Anvers

Avec peu de changement comparé au succès de samedi sur l'Inde (FIH 9), si ce n'est le retour de la capitaine Alix Gerniers en remplacement de Judith Vandemeiren et Delphine Mariën laissant sa place à sa soeur Alix, la Belgique a été menée au score en début de match. Linnea Gonzales a ponctué d'un tir de revers une percée américaine de Jillian Wolgemuth, trompant Aisling D'Hooghe au second poteau (5e). Les joueuses de Raoul Ehren ont vite réagi. Abi Raye a bien négocié un face-à-face avec la gardienne adverse pour égaliser (8e), avant qu'Ambre Ballenghien ne donne l'avance à la Belgique d'un revers entre les guêtres de Jennifer Rizzo (13e). La suite de la rencontre a été dominée par les vice-championnes d'Europe, mais sans parvenir à accentuer l'écart.

La Belgique avait entamé cette 4e édition de la Pro League par 4 défaites début février, avec une équipe expérimentale composée essentiellement de jeunes espoirs, face à l'Argentine et l'Allemagne. Elle a ensuite décroché cette semaine 4 victoires de rang, contre l'Inde (2-0 et 2-1) et les Etats-Unis (5-1 et 2-1). Avec 12 points en 8 matchs, les joueuses de Raoul Ehren montent à la 5e place du classement, avec le même nombre d'unités que l'Australie, 4e.