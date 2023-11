Lilou Massart et Tom Closset sortis au 1er tour des qualifications du double mixte U19

Lilou Massart et Tom Closset ont été éliminés au 1er tour des qualifications du double mixte U19 des championnats du monde de tennis de table pour jeunes, mardi à Nova Gorica en Slovénie.

La paire belge s'est inclinée 3 sets à 1 (11-5, 9-11, 11-3, 11-8) face aux Sud-Coréens Gahyeon Park et Minseok Gil.

En U19, Lilou Massart et Tom Closset joueront aussi en simple et en double. Massart sera associée à l'Allemande Mia Griesel chez les filles et Closset au Kazakh Alan Kurmangaliyev chez les garçons.