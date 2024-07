"L'absence de Julie Allemand aura des conséquences", avoue Meziane

"On a accusé le coup avec la blessure de Julie Allemand. Mais l'équipe a digéré et tout le monde est prêt", a dit Rachid Meziane samedi en conférence de presse au sujet de la meneuse, forfait de dernière minute pour le tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Paris.

Alors que tous les voyants semblaient au vert mercredi quand elle confiait ne "rien ressentir" à sa cheville opérée quatre mois auparavant, Julie Allemand a dû faire une croix sur les JO en raison d'une blessure musculaire, encourue à l'entraînement jeudi.

"L'absence de Julie aura évidemment des conséquences", a encore lancé le coach. "D'abord de par son poste de meneuse mais aussi par les connexions qu'elle entretient avec ses partenaires, dont Emma (Meesseman, ndlr) et Antonia (Delaere, ndlr). On a malgré tout effectué la préparation sans elle donc on a pu donner plus d'importance à d'autres joueuses. C'est un avantage. D'une certaine manière, on a dû anticiper certaines choses", a encore expliqué le Français.