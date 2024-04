Manon De Roey se hisse à la sixième place du Joburg Ladies Open

L'Anversoise de 32 ans a signé cinq birdies lors de son deuxième tour, contre trois bogeys. Avec un score total de 142 coups, soit quatre de moins que le par, De Roey s'est hissée à la sixième place.

Au classement, De Roey compte cinq coups de plus que la Sud-Africaine Nadia van der Westhuizen, qui occupe seule la tête du classement et compte un coup d'avance sur la Suissesse Chiara Tamburlini. En troisième position, avec trois coups de plus que Van der Westhuizen, suit la Thaïlandaise Aunchisa Utama.