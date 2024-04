Ostende bat Den Bosch dans le match au sommet, le Spirou rejoint Limburg au classement

En Elite Gold, Ostende s'est largement imposé face à Den Bosch 85-61 dimanche en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Liège l'emportait face à Groningue 88-70 et Charleroi s'imposait plus difficilement devant Zwolle 66-63.

Toujours invaincu à deux rencontres de la fin de la phase transfrontalière classique, Ostende mène la compétition avec 31 points et est assuré de terminer celle-ci en tête. Les Ostendais sont suivis par Den Bosch, Anvers et Leiden (28 points). Derrière viennent Limburg et Charleroi (26 points) suivis de Liège et Zwolle (24 points) et enfin de Groningue (23) et BAL Weert (22).

Mis sur orbite par un Damien Jefferson tranchant (28 points, 6 rebonds), les champions de Belgique menaient déjà 44-23 au repos face à leur poursuivant immédiat avant de gérer durant la seconde période.