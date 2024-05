Pieter Sisk se qualifie pour l'Euro et les JO sur 800 m

Pieter Sisk a décroché son billet sur 800 m pour les championnats d'Europe d'athlétisme et pour les Jeux Olympiques de Paris samedi lors du meeting IFAM Bruxelles au stade Roi Baudouin.

Le Louvaniste a couru en 1:44.46, nouveau record personnel qui le place au 4e rang du classement belge de tous les temps sur 800 m, toujours dominé par Ivo Van Damme (1:43.86). Ce chrono lui ouvre surtout les portes de l'Euro de Rome en juin (mininum: 1:45.20) et des JO de Paris (minimum: 1:44.70).

"J'étais venu pour me qualifier pour l'Euro mais je rêvais aussi du ticket olympique et j'obtiens les deux", a déclaré l'athlète de 24 ans. "Après 600 m, je savais déjà que ça serait ma course. En principe, je devrais pouvoir atteindre la finale de l'Euro mais il se peut aussi que je commette des erreurs de débutant lors de mon premier grand championnat. Si c'est le cas, j'espère pouvoir les corriger à Paris, où je pourrai pour une fois rivaliser avec les meilleurs mondiaux".