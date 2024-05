Thomas Pieters 15e et premier Belge après la première journée

Pieters a signé six birdies contre deux bogeys. "J'étais assez nerveux au départ", a expliqué Pieters. "Vous jouez ici devant votre propre public et cela fait quelque chose. Je suis satisfait de ma deuxième moitié de parcours (4 birdies sur les 9 derniers tours)."

Le Néo-Zélandais Sam Jones a réalisé la performance du jour. Avec un tour de 62 coups, le 1315e mondial a non seulement réussi neuf coups sous le par, il a réalisé un albatros sur le trou 17, un par 5 de 517 mètres, qu'il a rentré en deux coups !

Jones devance de deux coups les Anglais Jordan Smith et Andrew Wilson, l'Espagnol Nacho Elvira, le Danois Niklas Norgaard et le Français Romain Langasque.

Christopher Mivis et les amateurs Nathan Cossement et Jarno Tollenare (71 coups) se partagent la 87e place. James Meyer de Beco a terminé la première journée à la 106e place après un score de 72. Jean de Wouters, Alan de Bondt et Kristof Ulenaers partagent la 124e place. Leopold Isserentant (136e), Yente van Doren (144e), Arthur Haghedooren et Matthis Besard (148e), Adrien Dumont de Chassart (153e) et Louis Theys (155e) sont les autres Belges du classement.