Tim Brys en finale A de la 1re étape de Coupe du monde à Varèse

Brys, qui est coaché par l'ancien olympien Dirk Crois, ne doit sa place en finale que pour 2 dixièmes de seconde devant le Brésilien Lucas Ferreira. Il est passé aux 1.500 m en 2e position derrière le futur vainqueur croate Damir Martin, avant de s'incliner devant l'accélération finale de l'Italien Davide Mumolo. Martin, médaillé de bronze aux JO de Tokyo, a terminé 1er en 6:51.93, devant Mumolo (6:52.52) et Brys (6:53.77), Ferreira échouant à quelques centièmes de la 3e place qualificative (6:53.96).

Pour la finale de dimanche (13h43) se sont ajoutés l'Allemand Oliver Zeidler, double champion du monde en titre et vainqueur de l'autre demie, devant le Néerlandais Simon van Dorp et le Britannique George Bourne. Parmi les 6 finalistes, seul Brys et Mumolo ne possèdent pas encore leur sésame pour les Jeux de Paris.