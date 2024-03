Toumani Camara et Portland battent Atlanta

Avec le retour en grande forme de son pivot DeAndre Ayton, qui a réussi ses records de la saison (33 points et 19 rebonds), et les 36 points (8 assists, 7 rebonds) de son arrière Anfernee Simons, Portland a réussi à décrocher sa 19e victoire de la saison mercredi dans le championnat NBA de basket.

Les Trail Blazers ont battu Atlanta 106-102. Les Hawks avaient pourtant pris un bon départ. Ils menaient 17-33 au début du 2e quart.

Toumani Camara est resté discret sur le plan offensif derrière ses deux leaders. L'ailier bruxellois de Portland n'a tenté que 3 tirs (1 réussi) et marqué 3 points loin de ses 12 points de moyenne réussis les cinq matchs précédents. Il a ajouté 6 rebonds (2 offensifs), 3 passes décisives et 1 contre et une seule perte de balle en trente minutes de jeu en tant que titulaire.