Turquie-Serbie affiche de la finale dimanche à Bruxelles

Vendredi en fin d'après-midi, au Palais 12 du Heysel à Bruxelles, la Turquie a remporté la première demi-finale aux dépens de l'Italie, tenante du titre, 3 sets à 2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22 et 15-6). La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

La Serbie, tentera de remporter son 4e titre à l'occasion des sept dernières éditions au terme de sa 6e finale. Elle s'est imposée en 2011, 2017 et 2019. Cette année-là elle avait battu la Turquie 3-2. Les Serbes ont été battues en finale en 2007 et 2021.

Les Turques (CEV 2), qui ont éliminé les Yellow Tigers belges (CEV 11) en huitièmes de finale, et médaillés de bronze il y a deux ans, joueront dimanche leur 3e finale après celles perdues en 2003 et 2019 et espère donc remporter son premier titre. La rencontre jouée dimanche au Palais 12 débutera à 19h30.

L'Italie (CEV 3) jouera elle son 7e match pour la 3e place après ceux enlevés en 1989, 1999 et 2019 et ceux perdus en 1991, 1993 et 2011. Disputé au Palais 12, il est prévu dimanche à 16 heures. Les Pays-Bas, 4e en 2021, tentera de décrocher sa 2e médaille de bronze après celle de 1985. Les Néerlandaises ont remporté le titre en 1995 et perdu les finales en 1991, 2009, 2015 et 2017.