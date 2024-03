Ceriel Desal s'incline derrière Jannik Steimle au bout d'une échappée de 160 kilomètres

Ceriel Desal (Bingoal WB) a manqué de justesse une première victoire professionnelle au Grand Prix de Denain (1.Pro), course cycliste de 196,2 kilomètres disputée autour de Denain en France, jeudi. Le coureur de 24 ans s'est incliné dans un sprint à deux derrière l'Allemand Jannik Steimle (Q36.5), au bout d'une échappée de plus de 160 kilomètres.

Quatre coureurs ont lancé la première attaque après un peu plus de 20 kilomètres. Ceriel Desal, le Néo-Zélandais James Fouché (Euskaltel-Euskadi) et les Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur) et Maxime Jarnet (Van Rysel-Roubaix) étaient dans le bon coup, rapidement rejoints par Jannik Steimle

L'écart s'est très rapidement élevé jusqu'à 7 minutes avant les premiers secteurs pavés. Pas moins de 22,6 kilomètres et 12 secteurs se dressaient au long des 80 derniers kilomètres du parcours. Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a amorcé une accélération à 66 kilomètres de l'arrivée, tandis qu'un groupe de poursuivants s'est formé quelque 20 kilomètres plus tard.